В Санкт-Петербурге ушел из жизни российский актер и каскадер Андрей Погребинский. Ему было 45 лет. Об этом сообщает местный "Пятый канал".

Артист скончался 2 июня, а трагедии сообщила его мама. Причина смерти Погребинского не называется.

Андрей Погребинский профессионально занимался баскетболом (рост 205 см), имел звание мастера спорта. Он начал свою карьеру в кино в качестве каскадера. Он исполнял трюки в фильмах "Охотники за головами", "Назначена награда", "Дружина", "Лучшие враги".

Со временем начал получать эпизодические роли в сериалах. Андрей снялся в таких российских телесериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Морские дьяволы" и многих других. Всего в его фильмографии значатся 52 работы.

Погребинский запомнился телезрителям после того, как сыграл полицейского Доценко - одного из главных героев сериала "Ментозавры".

"Подробности" сообщали, что недавно в авиакатастрофе погиб американский актер Джозеф Лара, сыгравший Тарзана.