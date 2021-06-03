Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Ментовские войны" [ Редактировать ]
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В Санкт-Петербурге ушел из жизни российский актер и каскадер Андрей Погребинский. Ему было 45 лет. Об этом сообщает местный "Пятый канал".
Артист скончался 2 июня, а трагедии сообщила его мама. Причина смерти Погребинского не называется.
Андрей Погребинский профессионально занимался баскетболом (рост 205 см), имел звание мастера спорта. Он начал свою карьеру в кино в качестве каскадера. Он исполнял трюки в фильмах "Охотники за головами", "Назначена награда", "Дружина", "Лучшие враги".
Со временем начал получать эпизодические роли в сериалах. Андрей снялся в таких российских телесериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Ментовские войны", "Морские дьяволы" и многих других. Всего в его фильмографии значатся 52 работы.
Погребинский запомнился телезрителям после того, как сыграл полицейского Доценко - одного из главных героев сериала "Ментозавры".
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