В четверг, 3 июня, в Киеве скончался народный артист Украины Валерий Шептекита, известный по роли Леопольда Карловича в сериале "Папик". Об этом сообщает "Униан".

Актер попал в больницу с коронавирусом и ушел из жизни в возрасте 81 года. Валерий Шептекита служил в Молодом театре Киева. И его коллеги по сцене уже выразили официальные соболезнования родным и близким покойного.

В Молодом театре говорят, что Валерий Шептекита долго не появлялся на работе, поэтому коллеги решили прийти к нему домой. После того, как он попал в реанимацию его состояние несколько улучшилось, но затем внезапно наступил кризис.

Читайте также, в Киеве умер известный актер театра и кино, заслуженный артист Украины, основатель Киевского молодого театра Ярослав Гаврилюк. До последних дней жизни Гаврилюк блистал на сцене Молодого театра, был ведущим мастером сцены.

Кроме того, художественный руководитель цыганского театра "Романс", украинский актер театра и кино, режиссер, народный артист Украины Игорь Крикунов ушел из жизни в возрасте 67 лет. На его счету - десятки сыгранных в театре ролей.

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