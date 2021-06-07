На юге Пакистана произошло столкновение поездов. Число жертв достигло 40 человек. Еще более 100 получили ранения. Об этом сообщает AP.

Один экспресс сошел с рельсов и в него врезался другой.

В течение дня спасатели и жители поселка возле места крушения доставали тела из смятых вагонов.

По предварительным данным, машинист второго поезда успел затормозить его, но не смог предотвратить столкновение. По словам представителей власти, в обоих поездах находилось около 1 100 пассажиров.

Глава местных железных дорог Хабибур Рехман Гилани заявил, что участок железнодорожных путей, на котором произошла авария, старый и нуждается в замене.

Читайте также, в столице Малайзии городе Куала-Лумпур произошло столкновение двух поездов метрополитена. В результате инцидента пострадали как минимум 200 человек. Один из составов был наполнен пассажирами, а второй выполнял тестовый проезд.

Кроме того, на территории тайваньского уезда Хуалянь сошли с рельсов два вагона пассажирского поезда, который въезжал в горный тоннель. Спасателям удалось провести эвакуацию 100 человек, всего в 8 вагонах поезда находились 350 пассажиров.

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