В Малайзии произошла страшная авария поездов метро [ Редактировать ]
В столице Малайзии городе Куала-Лумпур произошло столкновение двух поездов метрополитена. В результате инцидента пострадали как минимум 200 человек. Об этом сообщает Alphadeer TV.
Авария произошла около 20:45 по местному времени, как раз, когда горожане ехали домой с работы. Два поезда легкорельсового метро столкнулись в подземном тоннеле недалеко от башен-близнецов Петронас. Один из поездов был наполнен пассажирами, а второй выполнял тестовый проезд.
Мы все еще расследуем инцидент..., но мы подозреваем, что, возможно, произошло недопонимание со стороны центра управления поездами.
Отмечается, что в результате происшествия 47 человек серьезно пострадали и были госпитализированы в местные больницы, а еще 166 человек получили незначительные травм.
Читайте также, в египетской провинции Кальюбия сошел с рельсов поезд Каир - Мансура. При крушении поезда пострадали около 100 человек. Сразу после аварии было выслано 58 машин скорой помощи для перевозки раненых в больницы.
Кроме того, на территории тайваньского уезда Хуалянь сошли с рельсов два вагона пассажирского поезда, который въезжал в горный тоннель. Спасателям удалось провести эвакуацию 100 человек, всего в 8 вагонах поезда находились 350 пассажиров.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Пассажиров было принято решение эвакуировать
Ущерб от кражи оценивается в миллион фунтов
План по иммунизации населения планеты прописан до сентября
Лабораторно подтвердили первые 50 случаев заражения новым штаммом
Информацию обнародовал один из дипломатов ЕС