47 человек серьезно пострадали и были госпитализированы\ фото: alghadeertv.net

В столице Малайзии городе Куала-Лумпур произошло столкновение двух поездов метрополитена. В результате инцидента пострадали как минимум 200 человек. Об этом сообщает Alphadeer TV.

Авария произошла около 20:45 по местному времени, как раз, когда горожане ехали домой с работы. Два поезда легкорельсового метро столкнулись в подземном тоннеле недалеко от башен-близнецов Петронас. Один из поездов был наполнен пассажирами, а второй выполнял тестовый проезд.

Мы все еще расследуем инцидент..., но мы подозреваем, что, возможно, произошло недопонимание со стороны центра управления поездами.

Отмечается, что в результате происшествия 47 человек серьезно пострадали и были госпитализированы в местные больницы, а еще 166 человек получили незначительные травм.

Читайте также, в египетской провинции Кальюбия сошел с рельсов поезд Каир - Мансура. При крушении поезда пострадали около 100 человек. Сразу после аварии было выслано 58 машин скорой помощи для перевозки раненых в больницы.

Кроме того, на территории тайваньского уезда Хуалянь сошли с рельсов два вагона пассажирского поезда, который въезжал в горный тоннель. Спасателям удалось провести эвакуацию 100 человек, всего в 8 вагонах поезда находились 350 пассажиров.

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