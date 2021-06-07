Масовими протестами у Венеції провели перший від початку пандемії круїзний лайнер. Заходити в історичну частину міста великим суднам нещодавно заборонили, утім велетенські кораблі й нині там. Чому їх неможливо видворити, і чим вони заважають місцевим, розкажуть мої колеги.

Під виття сирен і вигуки протестувальників. Із порту Венеції проводжають перший за півтора року круїзний лайнер. Відродження такого туризму місцеві активісти не схвалюють.

Люсія Тедеско, учасниця акції ""Ні" великим човнам":

Про мене, круїзні лайнери - це безвідповідальний туризм. Венеція від нього більше втрачає, ніж отримує доходу. А коли ці монстри пропливають поруч, я почуваюся дрібною мурашкою. Так-так. Це саме монстри!

Уже не перший рік чимало місцевих вимагають заборонити прохід "водяних багатоповерхівок" через лагуну. Кажуть - насамперед вони небезпечні. Уже не раз через дрібні поломки судна таранили причали і менші човни.

А ще хвилі, які здіймають лайнери, розмивають фундаменти будівель у місті на воді.

Стефано Мічелетті, учасник акції ""Ні" великим човнам":

У нас тут не море, а лагуна. Вона непридатна для великих суден. Насамперед вони спричиняють ерозію дна лагуни. А лопасті гребних гвинтів здіймають із дна мул і бруд, через це вода стає каламутною і нечистою.

У квітні цьогоріч італійський уряд заборонив лайнерам і контейнерним суднам заходити в історичний центр Венеції. Утім, постанова набуде чинності, лише коли човнам буде де пришвартуватися в іншому місці. А поки такої інфраструктури немає. Нові термінали мають з'явитися в сусідньому промисловому порту. Однак навіть тендер на їхнє будівництво ще не провели.

Марко Бараваллі, співорганізатор акції ""Ні" великим човнам":

Ми вже давно боремося проти "великих грошей". Прості жителі Венеції не хочуть бачити під вікнами гігантські човни. Півтора року через пандемію все було спокійно. Утім нині, схоже, проблеми повертаються, нічого не змінилося.

За словами представників круїзного бізнесу, поки "готелі на воді" не курсували через пандемію, бюджет Венеції втратив близько мільярда євро.