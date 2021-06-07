Російський опозиціонер виїхав до України через побоювання арешту [ Редактировать ]
Російський опозиціонер Дмитро Гудков виїхав до України. Через побоювання арешту. На батьківщині він є підозрюваним у справі про несплату орендної платні Московській мерії з боку організації, пов'язаної з його родиною.
Сам Гудков називає це спробою не допустити його до участі у наступних виборах. Політик був депутатом Держдуми у 2011-16-му роках. І один з небагатьох, хто не голосував за входження окупованого Криму до складу Росії.
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