В Україні зафіксували рекордний мінімум інфікувань на COVID-19 [ Редактировать ]
Ковідне піке. Уперше за останній рік кількість хворих знизилася до мінімуму. На сьогодні маємо 535 нових випадків інфікування. Востаннє стільки заражень фіксували рік тому.
При цьому тих, хто одужав на сьогодні втричі більше понад тисячу сімсот. Померли - 33 людини. У лідерах за числом захворюваності - традиційно - Київ, Миколаївська, Київська, Дніпропетровська, Рівненська та Житомирська області. Кількість щеплених за добу становить двадцять чотири тисячі вісімсот шістдесят осіб.
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