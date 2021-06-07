В понедельник, 7 июня, во Львове, на улице Левандовской, произошло ДТП. Автобус протаранил дерево. Пять пассажиров маршрутки получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Львовской области.

Как сообщается, водитель маршрутного автобуса "Эталон", 59-летний житель Львовского района, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство столкнулось с деревом.

Пятерых пассажиров доставили в больницу. Сейчас правоохранители уточняют их личные данные, а медики - диагнозы.

По факту ЧП открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что под Николаевом 16-летний водитель BMW X5 попал в жуткое ДТП. В результате аварии пострадали водитель и трое его пассажиров в возрасте 15 - 16 лет. С места происшествия их увезла "скорая". Еще одна 17-летняя девушка от медицинской помощи отказалась.

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