Авіакатастрофа в Ірані: родичі жертв отримали перші компенсації [ Редактировать ]
Родичі жертв катастрофи літака МАУ в Ірані отримали перші компенсації. Їм виплатили по 150 тисяч доларів. Про це повідомило посольство Ірану в Україні у своєму "Фейсбуці".
Утім, іранська сторона не поточнила, про родини з яких країн ідеться. Нагадаю, минулого тижня у Києві відбулася двостороння зустріч.
Україна запевнила Іран, що попри виплати треба встановити всі обставини трагедії та покарати винних. Авіатроща сталася невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана у січні 2020.
Загинуло 176 людей із різних країн. Літак збили двома ракетами класу "земля-повітря", які випустили військові "Корпусу вартових ісламської революції".
по теме
Суддя виніс рішення проти Ірану за цивільним позовом, поданим чотирма родинами загиблих. Фактично для родичів жертв катастрофи воно відкриває шлях до виплати компенсацій Іраном
На представлення матеріалів пов'язаних зі збиттям пасажирського боїнга MH-17 нідерландським прокурорам знадобилося більше ніж рік. І тепер суд нарешті взявся за головну роботу
В среду, 2 июня, Украине начались переговоры с иранской стороной относительно сбитого рейса Международных авиалиний Украины
В пятницу, 21 мая, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что страна считает безосновательным решение суда в Канаде
Засідання відбувається у Нідерландах, адже дві третини загиблих - громадяни цієї країни. Їхні родичі також виступлять у суді