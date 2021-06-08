Авіатроща сталася невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана у січні 2020

Родичі жертв катастрофи літака МАУ в Ірані отримали перші компенсації. Їм виплатили по 150 тисяч доларів. Про це повідомило посольство Ірану в Україні у своєму "Фейсбуці". Утім, іранська сторона не поточнила, про родини з яких країн ідеться.

Нагадаю, минулого тижня у Києві відбулася двостороння зустріч. Україна запевнила Іран, що попри виплати треба встановити всі обставини трагедії та покарати винних.

Авіатроща сталася невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана у січні 2020. Загинуло 176 людей із різних країн. Літак збили двома ракетами класу "земля-повітря", які випустили військові "Корпусу вартових ісламської революції".