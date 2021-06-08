У Молдові запустили антикорупційний комітет [ Редактировать ]
В Молдові починає роботу Незалежний антикорупційний комітет. Про це оголосила президент країни Майя Санду. Новий орган розслідуватиме топ-корупцію в країні і складатиметься із шести членів - порівну представників Молдови та міжнародних експертів.
За словами Санду, досі "державні інституції, які мали боротися з корупцією, діяли значно повільніше, ніж корумповані групи, що розкрадають країну."
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