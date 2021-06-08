С 12 по 26 июня в Киеве коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" проведет гидравлические испытания теплосетей. В связи с этим в четырех районах столицы отключат горячую воду.

Работы начнут в Оболонском, Подольском, Соломенском и Святошинском районах, сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

Отмечается, что гидравлические испытания теплосетей являются обязательным условием подготовки к отопительному сезону. Их проверяют, чтобы своевременно выявить слабые места и уменьшить уровень аварийности в холодное время года.

Адреса отключений в Святошинском районе

Адреса отключений в Соломенском районе

Адреса отключений в Подольском районе

Адреса отключений в Оболонском районе

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