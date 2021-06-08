В четырех районах Киева отключат горячую воду (адреса) [ Редактировать ]
С 12 по 26 июня в Киеве коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" проведет гидравлические испытания теплосетей. В связи с этим в четырех районах столицы отключат горячую воду.
Работы начнут в Оболонском, Подольском, Соломенском и Святошинском районах, сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".
Отмечается, что гидравлические испытания теплосетей являются обязательным условием подготовки к отопительному сезону. Их проверяют, чтобы своевременно выявить слабые места и уменьшить уровень аварийности в холодное время года.
Адреса отключений в Святошинском районе
Адреса отключений в Соломенском районе
Адреса отключений в Подольском районе
Адреса отключений в Оболонском районе
Ранее мы писали о том, что что будет с тарифами на тепло и воду.
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