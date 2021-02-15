Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов во время форума "Украина 30. Платежка" заявил о том, что до конца отопительного сезона тарифы на теплоснабжение и горячую воду в Украине повышаться не будут.

Стоимость услуг теплоснабжения и поставки горячей воды до конца отопительного сезона меняться не будут.

Он напомнил, что с мэрами украинских городов был подписан меморандум о не повышении коммунальных тарифов до конца отопительного сезона.

Напомним, мэр Киева и председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко подписал с правительством меморандум об оставлении без изменений тарифа на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона.

Правительство согласилось, что убытки коммунальных предприятий, полученные от государственного регулирования тарифов на тепло для населения в этом отопительном сезоне, будут компенсированы до 1 октября 2021 года.

Минрегион, Минэнерго, НАК "Нафтогаз" и АГУ совместно определят финансовые источники для этой компенсации и разработают соответствующие законодательные инструменты.

Ранее сообщалось, что Зеленский требует полного аудита тарифов в Украине. Прежде всего полный аудит должен быть проведет относительно тарифов на отопление, бытовой газ и пользования пассажирским транспортом.

Также мы писали о том, что в Украине установили предельную цену на газ на уровне 6 гривен 99 копеек за 1 кубический метр. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабинета министров.

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