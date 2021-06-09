Війна на Донбасі: противник використовує заборонені калібри [ Редактировать ]
З українськими оборонцями на передовій поспілкувався наш Ігор Левенок. Усі подробиці - в наступному матеріалі.
Нам треба зараз прискорено пересуватися по місцевості, для того, щоб противник не виявив і не відкрив вогонь на ураження по групі людей.
Біг цією місциною справді продовжує життя, - кажуть армійці. Бо супротивник тут з трьох боків, і його зброя не мовчить. Нульові позиції нашого війська під Горлівкою. Бійці в окопах спостерігають. Вороги трохи вгамувалися. Бо через їхні ж обстріли - пошкоджений водогін. Працюють ремонтні бригади.
Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:
Комунальні підприємства проводять там роботи, а вони в цей момент, скажу як я думаю, вони там відновлюють позиції і коли все буде готово, знову почнуть кошмарити.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Це може накривати міномет від 82 - до 120 калібру. Це вже серйозно, можуть і пошкодження дуже великі бути, і якщо раптом хтось буде на цій ділянці, чи йти на зміну - то може добряче накрити.
Багатоповерхівки окупованої Горлівки - немов на долоні. А це шахтові вежі на непідконтрольній території - нерідко саме звідти супротивник відкриває вогонь. До того ж використовує заборонені калібри. Олександр розповідає як просто в укріплення влучила керована протитанкова ракета.
Один сидів на кріслі, а другий стояв якраз отут. То одного викинуло повністю, а другий попав саме в блок оцей. В одного, він просто попав головою і його більше контузило, а другого так легенько.
До 2018 року ця територія була під контролем супротивника. Тут є окопи, які залишилися ще відтоді. Українське військо з боями відтіснило звідси ворога, отримавши важливий плацдарм як для оборони, так і для наступу.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Аби досягнути максимальної віддаленості супротивника від великих населених пунктів, задля того, щоб противник не зміг своїм озброєнням добити до великих населених пунктів і не вразити цивільне населення. Також наша позиція стратегічно вигідна, адже до Горлівки звідси не так і далеко.
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