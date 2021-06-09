З українськими оборонцями на передовій поспілкувався наш Ігор Левенок. Усі подробиці - в наступному матеріалі.

Нам треба зараз прискорено пересуватися по місцевості, для того, щоб противник не виявив і не відкрив вогонь на ураження по групі людей.

Біг цією місциною справді продовжує життя, - кажуть армійці. Бо супротивник тут з трьох боків, і його зброя не мовчить. Нульові позиції нашого війська під Горлівкою. Бійці в окопах спостерігають. Вороги трохи вгамувалися. Бо через їхні ж обстріли - пошкоджений водогін. Працюють ремонтні бригади.

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Комунальні підприємства проводять там роботи, а вони в цей момент, скажу як я думаю, вони там відновлюють позиції і коли все буде готово, знову почнуть кошмарити.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Це може накривати міномет від 82 - до 120 калібру. Це вже серйозно, можуть і пошкодження дуже великі бути, і якщо раптом хтось буде на цій ділянці, чи йти на зміну - то може добряче накрити.

Багатоповерхівки окупованої Горлівки - немов на долоні. А це шахтові вежі на непідконтрольній території - нерідко саме звідти супротивник відкриває вогонь. До того ж використовує заборонені калібри. Олександр розповідає як просто в укріплення влучила керована протитанкова ракета.

Один сидів на кріслі, а другий стояв якраз отут. То одного викинуло повністю, а другий попав саме в блок оцей. В одного, він просто попав головою і його більше контузило, а другого так легенько.

До 2018 року ця територія була під контролем супротивника. Тут є окопи, які залишилися ще відтоді. Українське військо з боями відтіснило звідси ворога, отримавши важливий плацдарм як для оборони, так і для наступу.

Сергій, військовослужбовець Збройних сил України: