В Італії сміливці підкорюють гору Бренто [ Редактировать ]
В Італії після карантину відчайдухи знову підкорюють гору Бренто. Тисячометрова скеля - ідеальне місце для бейсджамперів та вінг-сьютерів. Адже верх кручі майже абсолютно прямовисний, а внизу є широка долина для приземлення.
Тож не дивно, що у пошуках гострих відчуттів сюди з'їжджаються спортсмени з усього світу. Про своє небезпечне захоплення кажуть - страшно лише поки стоїш на краю прірви. А потім дух перехоплює від адреналіну та довколишньої краси.
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