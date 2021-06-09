В Італії після карантину відчайдухи знову підкорюють гору Бренто. Тисячометрова скеля - ідеальне місце для бейсджамперів та вінг-сьютерів. Адже верх кручі майже абсолютно прямовисний, а внизу є широка долина для приземлення.

Тож не дивно, що у пошуках гострих відчуттів сюди з'їжджаються спортсмени з усього світу. Про своє небезпечне захоплення кажуть - страшно лише поки стоїш на краю прірви. А потім дух перехоплює від адреналіну та довколишньої краси.