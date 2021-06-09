Новий вид динозаврів відкрили австралійські науковці. Рештки стародавнього ящура знайшли випадково, посеред ферми. Він виявився найбільшим із усіх, які жили на території сучасної Австралії. Історію "південного титана" - розкажуть мої колеги.

2007 рік, сімейна ферма австралійського подружжя палеонтологів Маккензі. Чоловік з дружиною випадково, дорогою до овечого пасовища, натрапили на купу великих білих кісток. Маккензі покликали колег і разом з'ясували - це рештки динозавра. Аби усі їх відкопати і вивчити, знадобилося майже 15 років.

Скотт Хокнал, палеонтолог музею Квінсленда:

Аналіз знахідок зайняв так багато часу, бо деякі з кісток важили кілограмів по сто. Їх треба було відсканувати, аби створити об'ємні комп'ютерні моделі та порівняти зразки з попередніми знахідками в цьому районі.

З'ясувалося, нічого схожого ані в Австралії, ані будь-де у світі ще не знаходили. Австралійські палеонтологи відкрили новий вид динозаврів. Назвали його "австрало-титаном" і дали прізвисько Купер - бо так називається річка, яка протікає неподалік.

Ящір належав до групи завроподів, жив 100 мільйонів років тому. Заввишки був як двоповерхова будівля, завдовжки - 30 метрів. Важив до сімдесяти тонн. Попри грізні розміри - харчувався рослинами.

Скотт Хокнал, палеонтолог музею Квінсленда:

Ми порівняли Купера з динозаврами з інших куточків світу, і він виявився справжнім гігантом. За розмірами входить до п'ятнадцятки, а то й десятки найбільших.

Дивовижна знахідка на власній фермі дала подружжю Маккензі поштовх до втілення мрії - вони заснували музей палеонтології. Допомогла міська влада, будівельні фірми надали екскаватори для розкопок, сусіди допомагали діставати кістки із землі. На тому ж місці досі кипить робота під шаром ґрунту й зараз знаходять нові артефакти.

Робін Маккензі, палеонтолог, директорка музею палеонтології:

Немає нічого дивовижнішого, ніж натрапити на рештки динозавра просто на поверхні. Ще й такого, який науці досі не був відомий. Вивчати кожну кістку, з деталей збирати образ невідомої тварини, дізнаватися про неї більше - це неймовірно цікаво.

Австралія для мисливців за динозаврами - земля можливостей. Активно шукати рештки давніх Ящерів там почали лише 20 років томУ. Усе через складний для розкопок рельєф - здебільшого рівнини з товстим шаром ґрунту. Тож за словами науковців, роботи тут найближчим часом вистачатиме.