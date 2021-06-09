Європарламент схвалив запровадження ковідного сертифіката. Його безкоштовно видаватимуть національні органи країн-членів ЄС. Документ буде доступний у цифровому або паперовому форматі і засвідчуватиме щеплення проти COVIDу, нещодавно отримані негативні тести або довідку про одужання від інфекції.

Система діятиме з липня. Тим часом у Європі так звані паспорти вакцинації отримали вже мільйон громадян. Їх, не чекаючи централізованого рішення, почали видавати 9 країн. Зокрема Німеччина, Греція, Іспанія, Хорватія, Чехія та Польща.