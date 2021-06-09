В Днепропетровской области специалисты кибер-отдела Службы безопасности Украины закрыли деятельность незаконной майнинг-фермы, где добывалась криптовалюта. Она была подключена к местной трансформаторной подстанции.

Злоумышленники создали большую опасность для деятельности критической инфраструктуры региона, Известно, что всего за 3 месяца незаконной деятельности они нанесли убытков более чем на 2 миллиона гривен.

Для сокрытия фактов хищения и занижения показателей потребленной электроэнергии, злоумышленники с использованием специализированного оборудования вмешались в работу учета системы. Действия злоумышленников могли привести к нештатным ситуациям с бесперебойным снабжением электроэнергии населению и предприятиям.

Отмечается, что в ходе обысков правоохранители изъяли у злоумышленников 350 единиц оборудования, с помощью которого те занимались "добычей" криптовалюты, а также технику, помогающую им вмешиваться в работу сети автоматизированного учета электроэнергии.

Читайте также, сотрудник одного из университетов Луцка похищал данные с помощью вредоносных программ, а для анонимизации всех расчетов использовал криптовалюту. Личную мощную технику, (видеокарты с большими объемами памяти), работник учебного заведения хранил и использовал в университете.

Кроме того, одна из китайских корпораций потерпела убыток в размере 25 миллионов долларов в криптовалюте, которая была украдена неизвестным. Киберпреступник украл деньги на платформе DFors, на сумму в 10 миллионов долларов и 4 миллиона других эквивалентных криптовалют.

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