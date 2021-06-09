Нову добу на східному фронті незаконні збройні формування почали з обстрілу наших позицій у районі Новотошківського. Атакували зі стрілецької зброї. Армійці відкривали вогонь у відповідь. Шість ворожих обстрілів зафіксували минулої доби Противник із гранатометів та кулеметів гатив поблизу Новгородського, Авдіївки та Світлодарська. В українському війську без втрат, - зазначили у Штабі.

Міномети працюють регулярно - 82, 120 мм і "Рапіра".

Передова під Донецьком - неспокійна ділянка фронту в районі селища Піски. У небі лунає гуркіт грози. Збирається дощ і в такі моменти слід бути вкрай обережним, кажуть бійці.

Зараз лунає грім і не чути, звідки йдуть "виходи" артилерії. Тобто прильоти йдуть, а звідки "вихід" - не чути.

Он, видно ж, мішки порвані - то їх осколками побило.

Це - Віталій. Він з Сумщини. Воює з четвертої хвилі мобілізації. А цю ротацію чоловік запам'ятає назавжди. Днями ледь не загинув. Куля ворожого снайпера прошила каску і пройшла по дотичній за кілька міліметрів від голови.

Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:

Дивився в ТР-ку і щоб дальше було видно, то я трішки припіднявся і якраз каска виглянула. Ну то прямо в каску. Злетіла, я спочатку не зрозумів, думав зачепився об колоду, а потім подивився - а там дірка. Може б прийшов би сюди в перші дні, то злякався б мабуть. А так, звичка напевне.

Бійці розповідають, активність ворожих стрільців тут неймовірно висока. Снайпери супротивника використовують як звичайні, так великокаліберні кулі, які пробивають укріплення. Нещодавно тут поранення зазнав ще один наш український солдат.

З того боку було попадання і сюди теж прилетіло. От на цьому місці стояв хлопець - попало йому в плече, куля пройшла навиліт. Слава Богу, все в порядку. - Як він зараз? - Добре, вже одужав і зараз у нас тут.

Окопна війна має свої нюанси. Постійна напруга у повітрі. Вологі окопи, які здоров'я не додають. Війна забирає багато сил, та жага до перемоги у наших солдатів не зменшилася.

Владислав, військовослужбовець Збройних сил України:

Поразки у нас точно не буде. У нас бійці всі добрі, все знають, ми вже не перший рік воюємо.

Владислав каже, готовий воювати до перемоги. Захищає Україну з 2015 року. Тільки восени, для себе хоче зробити невеличку перерву. Причина - поважна.