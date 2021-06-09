В среду, 9 июня, президент России Владимир Путин заявил, что ему всегда есть о чем поговорить с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом шла речь в эфире российского телеканала "Россия 24".

Нам всегда есть, о чем говорить, имея в виду, что мы соседи...

Путин отметил, что когда Украина предлагала России провести переговоры с Зеленским, то украинская сторона отметила, что темой встречи будет международная безопасность.

Это, конечно, важный аспект ситуации в мире, международная безопасность для всех, в том числе и для России, и Украины. Но мне кажется, у нас в двусторонних отношениях накопилось столько проблем, что нужно было бы говорить об этом.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным только в том случае, если Кремль согласится обсуждать вопросы оккупированных Крыма и Донбасса.

Также мы писали о том, что у Путина подтвердили подготовку встречи с Зеленским.

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