В провинции Патас на севере Перу автобус с пассажирами упал в ущелье. В результате инцидента погибли 17 человек, еще шесть пострадали.

Об этом сообщает радио RPP.

Транспортное средство, ехавшее из Трухильо в Патаз, сошло с дороги и упало с высоты 200 м. В салоне находились 33 пассажира, среди которых были дети. Пострадавших направили в больницы.

По словам регионального менеджера по транспортировке Эдита Чуко, причиной аварии могло стать плохое состояние дорог в районе. Он также сообщил, что в настоящее время на месте происшествия проводится расследование.

"На данный момент тела все еще поднимаются, полиция все еще проводит расследование. Мы с инспекторами проводим проверку, отправили в этот район группу", - отметил Чуко.

Ранее сообщалось, что в Египте автобус с туристами попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате одна туристка погибла, еще 11 получили травмы.