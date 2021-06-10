Автобус с пассажирами упал в ущелье в Перу, много погибших (видео) [ Редактировать ]
В провинции Патас на севере Перу автобус с пассажирами упал в ущелье. В результате инцидента погибли 17 человек, еще шесть пострадали.
Об этом сообщает радио RPP.
Транспортное средство, ехавшее из Трухильо в Патаз, сошло с дороги и упало с высоты 200 м. В салоне находились 33 пассажира, среди которых были дети. Пострадавших направили в больницы.
По словам регионального менеджера по транспортировке Эдита Чуко, причиной аварии могло стать плохое состояние дорог в районе. Он также сообщил, что в настоящее время на месте происшествия проводится расследование.
"На данный момент тела все еще поднимаются, полиция все еще проводит расследование. Мы с инспекторами проводим проверку, отправили в этот район группу", - отметил Чуко.
Ранее сообщалось, что в Египте автобус с туристами попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате одна туристка погибла, еще 11 получили травмы.
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