В Египте автобус с туристами попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате одна туристка погибла, еще 11 получили травмы.

Об этом сообщает издание Аlmasryalyoum.

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Авария произошла на трассе между Каиром и Хургадой в районе Айн-ас-Сохна. Микроавтобус с десятью туристами, среди которых - трое детей, столкнулся с легковым авто. В последнем ехало четверо египтян с водителем, он получил тяжелые травмы.

Отмечается, что пассажирами автобуса были граждане России. Двое из них от медицинской помощи отказались, остальные получили травмы различной степени тяжести и сейчас находятся в больнице Суэца.

По предварительным выводам, причиной аварии стало превышение скорости. Продолжается расследование. В российском посольстве подтвердили информацию о ДТП.

Ранее сообщалось, что в горах Турции нашли тело пропавшей туристки из Одессы. Украинку искали в горах Анталии с начала мая.

Также мы писали о том, что под Николаевом 16-летний водитель BMW X5 попал в жуткое ДТП. В результате аварии пострадали водитель и трое его пассажиров в возрасте 15 - 16 лет. С места происшествия их увезла "скорая".

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