Росія розуміє лише силу - Дмитро Кулеба [ Редактировать ]
Росія розуміє лише силу. Заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба - за підсумками вчорашньої зустрічі із німецьким колегою Гайко Маасом. Говорили про Північний потік-2, Кримську платформу, ситуацію на Донбасі та співпрацю у рамках "Нормандського формату".
Кулеба нагадав, як Німеччина заборонила російським літакам користуватися своїми аеропортами. Це сталося, коли Росія спробувала не надати дозвіл німцям на посадку - через санкції щодо Білорусі. Тоді Москва одразу "дала задній хід". Тож Кулеба порадив німецьким колегам діяти так само жорстко і в ситуації стосовно війни на сході України.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Якщо ви в нормандському форматі і в відносинах з Росією в питанні припинення російської агресії проти України, будете діяти так само чітко, принципово і дієво, як у випадку з авіакомпаніями, то, повірте, Росія дуже швидко забереться з Донбасу. І ми відновимо територіальну цілісність, почнемо відновлювати економічний лад на цих територіях, і війна в Україні припиниться. І будемо безумовно паралельно працювати над звільненням Криму.
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