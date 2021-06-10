Росія розуміє лише силу. Заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба - за підсумками вчорашньої зустрічі із німецьким колегою Гайко Маасом. Говорили про Північний потік-2, Кримську платформу, ситуацію на Донбасі та співпрацю у рамках "Нормандського формату".

Кулеба нагадав, як Німеччина заборонила російським літакам користуватися своїми аеропортами. Це сталося, коли Росія спробувала не надати дозвіл німцям на посадку - через санкції щодо Білорусі. Тоді Москва одразу "дала задній хід". Тож Кулеба порадив німецьким колегам діяти так само жорстко і в ситуації стосовно війни на сході України.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: