Жители Южной Калифорнии жалуются на нашествие павлинов: птицы неистово кричат, агрессивные и везде оставляют помет. Хотя есть и те, кто восхищается красотой павлинов.

Местные власти призывают жителей не кормить павлинов, сообщает The New York Times.

Читайте также К берегам Таиланда приплыло стадо морских коров (видео)

Сейчас эти птицы мирно гуляют по улицам, лужайками и газонах. Некоторым нравится их кормить. Другим они наоборот доставляют неудобства: птицы агрессивны, а часто - еще и шумные. Они роются на клумбах, оставляют на крышах и заборах помет, могут повредить блестящие или зеркальные поверхности, если принимают собственные отображения за соперников.

Местные власти хотят разработать постановление, запрещающее людям кормить павлинов. Жители часто дают птицам все: от панировочных сухарей до птичьего корма и корма для собак. Именно прикормки побуждают птиц оставаться.

Сейчас местные власти отлавливают птиц, в том числе самцов, чтобы сократить их популяцию.

Павлин, завезенный в Калифорнию из его родных мест проживания в Южной Азии, когда-то считался символом статуса для землевладельцев в долине Сан-Габриэль и окружающих местностях. Зоологи уверяют, что павлины не требуют подкормки - они сами себе могут найти пищу, а питаются растениями, семенами, насекомыми, лягушками и змеями.

В брачный период весной павлины могут быть особенно громкими.

Ранее мы писали о том, что в Калифорнии огромное стадо коз совершило набег на город. Также сообщалось, что в Уэльсе стадо животных заполонило улицы.