Жители Калифорнии страдают от нашествия павлинов (видео) [ Редактировать ]
Жители Южной Калифорнии жалуются на нашествие павлинов: птицы неистово кричат, агрессивные и везде оставляют помет. Хотя есть и те, кто восхищается красотой павлинов.
Местные власти призывают жителей не кормить павлинов, сообщает The New York Times.
Сейчас эти птицы мирно гуляют по улицам, лужайками и газонах. Некоторым нравится их кормить. Другим они наоборот доставляют неудобства: птицы агрессивны, а часто - еще и шумные. Они роются на клумбах, оставляют на крышах и заборах помет, могут повредить блестящие или зеркальные поверхности, если принимают собственные отображения за соперников.
Местные власти хотят разработать постановление, запрещающее людям кормить павлинов. Жители часто дают птицам все: от панировочных сухарей до птичьего корма и корма для собак. Именно прикормки побуждают птиц оставаться.
Сейчас местные власти отлавливают птиц, в том числе самцов, чтобы сократить их популяцию.
Павлин, завезенный в Калифорнию из его родных мест проживания в Южной Азии, когда-то считался символом статуса для землевладельцев в долине Сан-Габриэль и окружающих местностях. Зоологи уверяют, что павлины не требуют подкормки - они сами себе могут найти пищу, а питаются растениями, семенами, насекомыми, лягушками и змеями.
В брачный период весной павлины могут быть особенно громкими.
Ранее мы писали о том, что в Калифорнии огромное стадо коз совершило набег на город. Также сообщалось, что в Уэльсе стадо животных заполонило улицы.
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