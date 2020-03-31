Козы против карантина: в Уэльсе стадо животных заполонило улицы [ Редактировать ]
В городе на севере Уэльса на улицу вырвалось стадо коз. Парнокопытным ничто не препятствовало, так как в городе введен режим карантина.
Об этом сообщает британский политик Эндрю Стюарт.
Фото: Andrew Stuart
Фото: Andrew Stuart
По его словам, на то чтобы выгнать животных из города отправили полицию, но на следующий день козы опять захватили улицы Лландидно.
And they mean business this time #goats #llandudno pic.twitter.com/8PORNufdp2— Andrew Stuart (@AndrewStuart) March 31, 2020
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