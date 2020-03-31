В городе на севере Уэльса на улицу вырвалось стадо коз. Парнокопытным ничто не препятствовало, так как в городе введен режим карантина.

Об этом сообщает британский политик Эндрю Стюарт.

Фото: Andrew Stuart

Фото: Andrew Stuart

По его словам, на то чтобы выгнать животных из города отправили полицию, но на следующий день козы опять захватили улицы Лландидно.

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