В городе на севере Уэльса на улицу вырвалось стадо коз. Парнокопытным ничто не препятствовало, так как в городе введен режим карантина.

Об этом сообщает британский политик Эндрю Стюарт.

Фото: Andrew Stuart

По его словам, на то чтобы выгнать животных из города отправили полицию, но на следующий день козы опять захватили улицы Лландидно.

