В Ривне все идет к тому, что ромов "запакуют в автобус и вывезут на Закарпатье". Об этом в интервью "Радио Трек" заявил мэр города Александр Третяк, комментируя петицию на сайте горсовета, в которой местные власти призвали обратить внимание на "ежедневный произвол" ромов в Ривне.

На 14:20 10 июня она набрала 240 подписей из 250 необходимых. Наглое поведение цыган возмущает и мэра Ривне.

Я максимально сдерживаюсь в эмоциях. Но, смотря на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе. Буквально на днях должен был провести заседание рабочей группы с правоохранительными органами, чтобы решить этот вопрос, чтобы представители ромской национальности НЕ вели себя так нагло. Правоохранители должны следить за этим и муниципальная стоит, которую мы вот-вот запускаем.

Впрочем, привлечь к ответственности цыган непросто. Поскольку, как правило, это бездомные, не имеющие паспортов, регистрации и постоянного места жительства.

Александр Третьяк рассказал, что недавно на улице Ривне встретил ромов и сказал, что у них есть пару часов, чтобы убраться из города. Но те пожаловались, что не ездят поезда, автобусы и тому подобное.

Я вижу, что идет к тому, что мы сделаем радикально: всех запакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье.

До того как стать мэром Александр Третяк был ректором Ривенской духовной семинарии и академии христиан веры евангельской, боролся с Хэллоуином и ЛГБТ.

Как сообщали "Подробности", недавно сотрудники полиции задержали в Киевской области цыганку-мошенницу, которая выманила у пенсионерки более 100 тысяч гривен.