В Ривне мужчина выпал из окна 7-го этажа на автомобиль экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает в Facebook областной центр экстренной медицинской помощи.

Инцидент произошел вечером 9 июня. После 20:00 часов к дому на улице Мицкевича на вызов приехала бригада скорой помощи. В медицинской помощи нуждалась женщина, которую во время ссоры избил брат.

Пока медики осматривали потерпевшую, из соседней квартиры на 7-м этаже выпал ее брат 1991 года рождения.

Сначала он упал на козырек подъезда, потом на карету скорой, а потом и на водителя скорой. На место происшествия вызвали еще одну бригаду скорой.

Медики начали проводить реанимационные мероприятия, но спасти жизнь упавшему с высоты мужчине не удалось. Водитель скорой травм не получил.

Избитую братом женщину с многочисленными многочисленные ссадинами, сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали.

Напомним, что на днях в Одессе альпинист, который выполнял строительные работы на стене многоэтажки, сорвался с 8-го этажа и выжил.