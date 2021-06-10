Правительство Эстонии утвердило смягчение коронавирусных ограничений в стране. В частности, с 1 июля будут разрешены однодневные поездки в Эстонию без самоизоляции, сообщает портал ERR.

Въезд в Эстонию без самоизоляции будет разрешен на срок до 24 часов при наличии ПЦР-теста или экспресс-теста на антигены с отрицательным результатом.

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ПЦР-тест должен быть сделан не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы, а экспресс-тест - максимум за 24 часа. Тестирование не потребуется для детей в возрасте до 12 лет, а также переболевших COVID-19, вакцинированных или приравненных к вакцинированным.

Тестирование по-прежнему не будет требоваться и для прибывающих из стран с низким уровнем заболеваемости.

Кроме того, с 11 июня могут возобновиться круизы Таллинн-Стокгольм, однако правительство просит учитывать, что если показатель двухнедельной кумулятивной заболеваемости в Швеции выше 150 случаев на 100 тыс. жителей, то по возвращении в Эстонию может действовать требование самоизоляции. По состоянию на 10 июня, этот показатель в Швеции составляет 227.

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