В столице на Окружной дороге легковой автомобиль попал в дорожно-транспортное происшествие, врезавшись в грузовик. Об этом пишет Telegram-канал ДТП.kiev.ua.

Внедорожник Audi Q7 в результате аварии насквозь пробило металлической опорой. Водителя экстренно госпитализировали в реанимационное отделение.

Серьезное ДТП с пострадавшими в Киеве на Окружной дороге. Audi Q7 влетело в фуру, автомобиль насквозь прошило металлический опорой. Водителя в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Отмечается, что грузовик стоял в крайней левой полосе, на месте аварии проходил демонтаж металлических опор бигбордов. Согласно предварительной информации, водитель внедорожника на большой скорости снес все предупредительные знаки и протаранил грузовик.

Читайте также, в столице автомобиль на большой скорости протаранил отбойник, который от удара вонзился в транспортное средство и прошил его насквозь, выйдя из заднего стекла. в настоящее время правоохранители занимаются расследованием причин аварии, также уточняется и дополнительная информация о потерпевших.

Кроме того, на трассе Львов - Рава Русская произошла смертельная авария с участием автомобиля Volkswagen. В результате аварии один человек погиб, еще один пострадал. Его забрала скорая, правоохранители установили все детали инцидента.

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