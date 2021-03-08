В столице автомобиль на большой скорости протаранил отбойник, который от удара вонзился в транспортное средство и прошил его насквозь, выйдя из заднего стекла.

Происшествие случилось на проспекте академика Заболотного. Водитель автомобиля Porsche отделался ипугом и травмированной ногой.

Водитель автомобиля получил травму ноги

ДТП в Киеве на Заболотного, возле Атмосферы Porsche Cayenne вылетел с дороги и нанизался на металлический отбойник, водитель родился в рубашке, жив, только ногу зацепило. Полиция на месте.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители занимаются расследованием причин аварии. Также уточняется и дополнительная информация о потерпевших.

Полиция уточняет детали происшествия

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Кроме того, в Днепре случилось жуткое ДТП с легковым автомобилем и стоящей на АЗС фурой. Легковушка Chevrolet двигалась по улице Марии Лисиченко, после чего внезапно свернула в сторону автозаправочной станции и протаранила многотонный грузовик.

Ранее мы писали, что в селе Угринов, которое находится на территории Ивано-Франковской области, произошло столкновение шести автомобилей одновременно. Авария произошла в 7:30 утра, а на место происшествия сразу выдвинулись расчеты спасательных служб для предотвращения возгорания транспортных средств и спасения людей.

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