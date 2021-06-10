Верховной Раде рекомендуют внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу административного ареста. Предлагается определить, к кому его не будут применять. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.

Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

"По результатам рассмотрения замечаний и предложений комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом проект закона "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях в связи с принятием ЗУ "О правилах отбывания административного ареста" (рег. №3048а) с учетом предложений комитета", - сообщили в парламенте.

Согласно документу, админарест не может применяться:

к лицу с инвалидностью первой и второй групп,

несовершеннолетнему,

беременной женщине,

к одинокому отцу, матери или лицу, которое их заменяет и воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

В законе прописан также порядок исполнения постановления о применении админареста и ареста с содержанием на гауптвахте; уточняется порядок привода лица для отбывания такого ареста в случае его неявки.

Ранее сообщалось, что Рада изменит закон о помощи семьям с детьми.