Раде рекомендуют запретить админарест подростков и беременных [ Редактировать ]
Верховной Раде рекомендуют внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу административного ареста. Предлагается определить, к кому его не будут применять. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады.
Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
"По результатам рассмотрения замечаний и предложений комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом проект закона "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях в связи с принятием ЗУ "О правилах отбывания административного ареста" (рег. №3048а) с учетом предложений комитета", - сообщили в парламенте.
Согласно документу, админарест не может применяться:
- к лицу с инвалидностью первой и второй групп,
- несовершеннолетнему,
- беременной женщине,
- к одинокому отцу, матери или лицу, которое их заменяет и воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.
В законе прописан также порядок исполнения постановления о применении админареста и ареста с содержанием на гауптвахте; уточняется порядок привода лица для отбывания такого ареста в случае его неявки.
Ранее сообщалось, что Рада изменит закон о помощи семьям с детьми.
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