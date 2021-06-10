Вчені намагаються зупинити поширення лихоманки Денґе за допомогою бактерій. Переносникам хвороби, комарам вводять спеціальну бактерію Wolbachia, що на зменшує реплікацію вірусу в комариних організмах. Сама процедура комахам не шкодить, проте є досить успішною: 77 відсотків інфікованих комарів стають безпечними після введення бактерії.

За останнє десятиліття лихоманка Денґе поширилася по всьому світу. Щороку фіксують близько 400 мільйонів інфікувань. А в 2019 році ВООЗ оцінила хворобу, як одну з десяти загроз здоров'ю людства.