Вчені намагаються зупинити поширення лихоманки Денґе за допомогою бактерій [ Редактировать ]
Вчені намагаються зупинити поширення лихоманки Денґе за допомогою бактерій. Переносникам хвороби, комарам вводять спеціальну бактерію Wolbachia, що на зменшує реплікацію вірусу в комариних організмах. Сама процедура комахам не шкодить, проте є досить успішною: 77 відсотків інфікованих комарів стають безпечними після введення бактерії.
За останнє десятиліття лихоманка Денґе поширилася по всьому світу. Щороку фіксують близько 400 мільйонів інфікувань. А в 2019 році ВООЗ оцінила хворобу, як одну з десяти загроз здоров'ю людства.
по теме
А тепер оновлена версія доглядатиме за людьми похилого віку. Грейс може поміряти температуру пацієнта. А розмовляє двома мовами - англійською і китайською
А тепер оновлена версія доглядатиме за людьми похилого віку. Грейс може поміряти температуру пацієнта. А розмовляє двома мовами - англійською і китайською
Альдо Сереза - у минулому успішний хірург. Чоловікову довелося піти з роботи 10 років тому, коли діагностували хворобу Альцгеймера. Зараз він отримує чергову дозу "Адуканумабу"
В Україні триває процес вакцинації проти COVID-19, за минулу добу щепилися понад 48 тисяч осіб
Медики "виходжують" навіть кількасотграмових малюків - останніми роками допомога "поспішайкам" стала візитівкою чернівецьких лікарів