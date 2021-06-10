Бывшая сотрудница Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов микроорганизмов украла флаконы со штаммами опасного вируса для продажи. Об этом сообщает Офиса генпрокурора.

Женщина была ответственной за поддержание производственных и контрольных штаммов вирусов, хранящихся в Национальном центре штаммов микроорганизмов Украины. Имея доступ к хранилищу, она присвоила опасные штаммы вирусов - возбудителей заразных болезней животных, которые могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ.

Бывшая заведующая сектором вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса ньюкаслской болезни птицы.

Чтобы замести следы, женщина нарушала методику получения главной посевной культуры вирусов. Она умышленно уменьшала количество исходных образцов для получения нового пассажа - заражения чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса. Она не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть новосозданного материала присваивала.

Украденные штаммы вируса подозреваемая хранила дома в холодильнике с целью дальнейшей продажи. Флаконы были обнаружены и изъяты при обыске.

Ученой предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса Украины "завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением", решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что 1 июля в Китае зарегистрировали первый случай заболевания человека птичьим гриппом штамма H10N3.