Польський парашутист зірвав футбольний матч і отримав "жовту картку" [ Редактировать ]
Приземлився на футбольному полі і отримав "жовту картку" - це про парашутиста з Польщі.
Просто у розпал гри місцевого чемпіонату на полі висадився "13 гравець" - у парашутиста під час польоту щось пішло не так і довелося екстрено сідати на зеленому газоні. Суддя підійшов до порушника і показав йому жовту картку. Обійшлося без постраждалих. А відео інциденту стало "вірусним".
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