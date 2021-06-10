Приземлився на футбольному полі і отримав "жовту картку" - це про парашутиста з Польщі.

Просто у розпал гри місцевого чемпіонату на полі висадився "13 гравець" - у парашутиста під час польоту щось пішло не так і довелося екстрено сідати на зеленому газоні. Суддя підійшов до порушника і показав йому жовту картку. Обійшлося без постраждалих. А відео інциденту стало "вірусним".