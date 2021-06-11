COVID-19 у світі: вакцина "Pfizer" спричиняє проблеми із серцем [ Редактировать ]
Ті, хто зробить щеплення, зможуть подорожувати Європою. ЄС дозволив вільно мандрувати громадянам, які повністю вакцинувалися щонайменше за два тижні до поїздки. Ідеться про подорожі в межах країн Євросоюзу. Про інші новини з "коронавірусного фронту" - у нашому огляді.
У США дозволили не носити маски в аеропортах і вокзалах на відкритому повітрі. Адже за таких умов малоймовірно заразитися коронавірусом - впевнені в американському Центрі з контролю та профілактики захворювань. Утім, маски залишаються обов'язковими для приміщень та усіх видів транспорту.
Нині розглядають можливість пом'якшення карантинних обмежень у транзитних приміщеннях аеропортів. Так планують дозволити працівникам компаній, які пройшли вакцинацію, знімати маски у кімнатах, недоступних для громадськості. Від початку пандемії в Штатах захворіли понад 34 мільйони. З них більш як 28 мільйонів вже одужали.
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Препарати компаній Pfizer та Moderna спричиняють проблеми із серцем у підлітків та юнаків. Такі результати нещодавнього дослідження у США. Експерименти довели, що після другої дози вакцин Pfizer та Moderna у добровольців віком від 12 до 24 виникає міокардит, тобто запалення серця.
Хворобу виявляли протягом тижня після отриманого щеплення. У компаніях-розробниках такий зв'язок заперечують. Свою оцінку їхнім вакцинам, у світлі нових даних, дасть американський Консультативний комітет з практики імунізації. Засідання відбудеться за тиждень. Першими про зв'язок між щеплення Пфайзер та Модерна помітили ізраїльські медики.
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У Франції майже не залишилося охочих щепитися вакциною компанії AstraZeneca. За останній тиждень щеплення першою дозою препарату зробили лише 15 тисяч французів - найменше від початку вакцинації. За опитуваннями, більше половини жителів країни сумнівається в безпечності препарату AstraZeneca.
Найчастіше ж перевагу віддають вакцині компанії Пфайзер. Нею вже зроблено більш як 31 мільйон щеплень у країні. Аби збільшити інтерес до вакцини АстраЗенека, в уряді розглядають можливість запропонувати її усім охочим - без попереднього запису.
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Зробив щеплення - отримай приз. У канадській провінції Манітоба всі вакциновані проти COVID-19 автоматично стають учасниками лотереї. Призовий фонд - понад півтора мільйона доларів. Про це заявив прем'єр-міністр регіону. За його словами, лотерея триватиме у два етапи.
Перший для тих, хто отримав одну дозу вакцини, фінал - для повністю щеплених. Сума можливого виграшу для повнолітніх становить 100 тисяч доларів, для менших - 25. Так, влада хоче заохоти населення до імунізації.
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