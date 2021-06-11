Рясні дощі та град. Дніпро другий тиждень потерпає від негоди. За пів години випадає тритижнева норма опадів. Найбільше перепадає приватному сектору, там рівень води підіймається до метра. Затоплені двори, будинки й дороги. Як люди рятуються - бачила Олена Мендалюк.

Грім серед ясного неба. У Дніпрі сонячна погода - за мить - перетворилася на стихійне лихо. Містом пронісся рясний дощ із градом.

- Дядь Юр, как дела? - Это ужас, смотрите, сколько у нас града. Гляньте.

Потужна злива накрила лівобережну частину міста. Град був розміром із десятикопійчану монету.

Щойно небо затягнуло хмарами - біда прийшла й до жителів приватного сектору в Амур-Нижньодніпровському районі. Подвір'я після кожної зливи тут потопають у воді. Богдан Михайлович на вулицю виходить тільки у високих чоботах.

Богдан, житель Дніпра:

35 сантиметрів у будинку. А на вулиці пів метра. Он я ходу і по воді.

Зараз рятувальники відкачують воду з двору Богдана. Чоловік каже - за все життя таких повеней пам'ятає лише кілька.

Богдан, житель Дніпра:

В 77 заливало, самий первый раз вот так заливало, потом в 88 вот ка ливни и вот это снова пошло.

Від підтоплень потерпають жителі кількох вулиць. Рятувальники ледь встигають відкачати воду з одного подвір'я, як мають їхати за іншою адресою. Люди на них чатують прямо на дорозі.

Костянтин, житель Дніпра:

70% ось цієї вулиці Семипалатинська, у будівлях, особливо ось ця сторона, яка виходить на дренажну канаву, у будівлях вода. Люди підіймають меблі на каміння, але це не рятує, бо вода приходить і приходить.

Зараз працівники ДСНС намагаються знизити рівень води в місцевій річці. Для цього задіяли насосну станцію.

Максим Гулий, заступник начальника 3-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області:

Того, щоб з будинків, де вищий рівень стікала вода у найнижчу точку. Тим самим ми освобождаем від води верхні точки які спускаються сюди на найнижчу.

Від початку злив рятувальники отримали понад півтори сотні викликів на підтоплення. Більшість будинків від великої води - врятували. Та дощі не припиняються.

Іван Бабецкул, начальник 3-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області:

Було відкачано 204 тисячі кубометрів води у АНД районі. Події триваю досі. На даний час працює 5 мотопомп у районі і 1 насосна станція.

Синоптики попереджають - грозові дощі триватимуть іще щонайменше тиждень.