Переговори України з МВФ: у Зеленського розповіли деталі [ Редактировать ]
Міністерство фінансів України перебуває на зв'язку з Міжнародним валютним фондом стосовно бюджету на 2022 і 2023 роки. Мова йде про дефіцит державного бюджету та про можливості його фінансування.
Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА"заявив радник Президента України з питань економіки Олег Устенко.
"Зараз м'яч дійсно знаходиться на нашому полі - у Верховній Раді України", - наголосив він.
Радник глави держави зазначив, що мова йде про скорочення дефіциту бюджету України.
"Видатки не будуть скорочуватися, бо ми прогнозуємо зростання і в цьому році, і в наступних двох роках. А на фоні, коли економіка знаходиться на позитивній, зростаючій динаміці, ми можемо дозволити собі й збільшення в принципі бюджету, і збільшення видатків державного бюджету, бо зростають і доходи. Мова йде про те, що треба зменшити дефіцит державного бюджету", - пояснив Устенко.
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