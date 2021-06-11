Міністерство фінансів України перебуває на зв'язку з Міжнародним валютним фондом стосовно бюджету на 2022 і 2023 роки. Мова йде про дефіцит державного бюджету та про можливості його фінансування.

Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА"заявив радник Президента України з питань економіки Олег Устенко.

"Зараз м'яч дійсно знаходиться на нашому полі - у Верховній Раді України", - наголосив він.

Радник глави держави зазначив, що мова йде про скорочення дефіциту бюджету України.

"Видатки не будуть скорочуватися, бо ми прогнозуємо зростання і в цьому році, і в наступних двох роках. А на фоні, коли економіка знаходиться на позитивній, зростаючій динаміці, ми можемо дозволити собі й збільшення в принципі бюджету, і збільшення видатків державного бюджету, бо зростають і доходи. Мова йде про те, що треба зменшити дефіцит державного бюджету", - пояснив Устенко.

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