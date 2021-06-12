Вода на голову! У Кропивницькому мешканці аварійного будинку вже кілька місяців борються із затопленнями. А все через ремонт у квартирі на найвищому поверсі.

Через роботи обвалилася частину даху. І тепер дощова вода заливає помешкання мало не до першого поверху. Чи є вихід із ситуації - дізнавалася Олена Бринза.

Це відео зняли мешканці п'ятиповерхівки на вулиці Яновського у Кропивницькому. Зі стелі у сім струмків струменить вода.

Розбухлі від води стіни та стеля, відклеєні шпалери, зіпсовані речі і всюди запах вологи.

Тетяна Кузнєцова, мешканка аварійного будинку:

Текло, мы вымачивали воду, на нас текла сверху вода, вон дырка в потолке. Вот, оттуда тоже, со всех резеток текло, по швам, по стенам.

Усі квартири, що знаходяться під квартирою на п'ятому поверсі, - затоплені дощовою водою. А все через те, що у верхньому помешканні в березні будівельники знесли перестінки. В результаті у будинку рухнули плити перекриття даху. Тепер будинок стоїть із діркою в даху. Комунальники тимчасово затягнули її плівкою. Однак та не справляється з щоденними зливами.

Тетяна Кузнєцова, мешканка аварійного будинку:

Залило десять квартир в подьезде мой стояк полностью и стояк, который находиться прямо, страдают люди, которые живут здесь, старенькие люди ветераны, в подьезд вообще не зайти, все обвалено, обсыпано и квартиры эти в ужасном состоянии.

Ще у березні в мерії пообіцяли за бюджетні кошти відновити дах. А згодом вартість робіт планують стягнути з власниці квартири, в якій проводилася реконструкція. Тимчасово у квартирах по стояку встановили залізні підпори.

Ольга Десяткіна, мешканка аварійного будинку:

Мне кажется зимой они будут решать вопрос кто не убрал снег с крыши, если сейчас вода, то зимой это будет снег. Нам что делать? Куда пойти? Что сделать?

Власниця квартири наразі на зв'язок з мешканцями не виходить, все зачинено. З міського бюджету на відновлення будинку ще минулого місяця виділили більше мільйона гривень. Чиновники пояснюють - до робіт не приступають, бо досі триває тендерна процедура.

Тетяна Савченко, заступниця начальника головного управління ЖКГ Кропивницької міської ради:

По процедурі це займе десь близько місяця, тому десь після 18 червня буде можливість укладення договору, якщо будуть учасники, соблюдені умови, буде визначений переможець, по-іншому там, на жаль, конструкцію якусь іншу не можна тимчасову виконати.

А поки чекають на проходження всіх процедур, люди сподіваються, що дощів буде поменше. Адже навіть жити в пошкоджених квартирах - нереально, тож шукають прихистку у знайомих чи рідних.