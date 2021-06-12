В Днепре на Сичеславской Набережной неизвестный мужчина на BMW без номерных знаков открыл стрельбу по припаркованному авто Nissan.

Об этом сообщает издание "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

Как известно, водитель находился внутри автомобиля.

Происшествие случилось в ночь на субботу, 12 июня, возле ночного клуба "Рио".

Видео момента ЧП зафиксировала камера Ситуационного центра Днепра. В момент обстрела мужчина находился в салоне Nissan, он не пострадал.

Нападавший мужчина на BMW скрылся в неизвестном направлении. Известно, что выстрелы производились из пневматического оружия в промежутке с 3:20 до 3:26.

Ранее сообщалось, что в Кирилловке конфликт перерос в стрельбу. Согласно данным пресс-службы Центра экстренной помощи области, в результате конфликта пострадали двое мужчин 18 и 46 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.