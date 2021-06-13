Вечером 12 июня в селе Тюдов Ивано-Франковской области 12-летний мальчик, играя с ровесниками у реки Черемош, подскользнулся и упал в воду. Ребенка подхватило сильным течением и он утонул.

В 20:50 в спасательный пункт ГУ ГСЧС Ивано-Франковщины поступило сообщение о несчастном случае, информирует пресс-служба ведомства в Facebook.

К месту происшествия выехали несколько аварийных бригад, чтобы найти ребенка и оказать ему помощь.

"К аварийно-спасательным работам привлечены спасателей Государственной пожарно-спасательной части (5 чел и 1 ед. тех), местной пожарной команды поселка Куты (3 чел., 1 ед. тех.), поисково-спасательного отделения города Косов Специализированной поисково-спасательной части АРЗ СП ГУ ДСНС в области (5 чел., 1 ед. тех., 1 катамаран). Объявлен "Сбор-авария" для отделения водолазно-спасательных работ аварийно-спасательной части АРЗ СП ГУ ГСЧС в области", – указано в сообщении.

К сожалению, несмотря на масштабные усилия оперативной службы, спасти ребенка не удалось. Утром 13 июня в ГУ ГСЧС сообщили, что тело ребенка достали из воды и вытащили на берег. Реанимационные манипуляции не увенчались успехом.

Ранее сообщали, что в селе Шукайвода Черкасской области в результате ДТП, в ходе которого автомобиль вылетел с дороги и утонул в пруду, погибли 3 человека.

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