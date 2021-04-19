В селе Шукайвода Черкасской области в результате ДТП, в ходе которого автомобиль вылетел с дороги и утонул в пруду, погибли 3 человека.

Трагедия случилась ночью. В салоне автомобиля ВАЗ-2106 находился 46-летний водитель и двое пассажиров, возрастом 44 и 34 года. Предварительной причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением транспортным средством.

Отмечается, что правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Сейчас проводятся следственные действия.

Ранее мы писали, что в Одессе на Люстдорфской дороге автомобиль, двигаясь на большой скорости, съехал с трассы и влетел во двор, где перевернулся. В салоне внедорожника Ford Kuga на момент аварии находились пять человек. В результате один из них получил не совместимые с жизнью травмы.

Фото: утонувший в пруду автомобиль/ фото: Нацполиция

Кроме того, в Киевской области водитель автобуса уснул за рулем, неуправляемая машина пробила бетонный отбойник и вылетела на полосу встречного движения. Водитель транспортного средства получил травмы несовместимые с жизнью и погиб.

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