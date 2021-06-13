І ця телефонна розмова Байдена та Зеленського особливо важлива перед іншою знаковою зустріччю, яка відбудеться наступного тижня в Женеві. Де зустрінуться два президенти - американський та російський. Це перший такий саміт із часу зустрічі Трампа й Путіна в Гельсінкі, у липні 2018-го.

І за нової адміністрації він явно буде іншим. От тільки чого саме чекати? Мови ультиматумів чи, навпаки, компромісів? Прогнози - розкаже наш американський кореспондент - Дмитро Анопченко, який стежить за підготовкою цієї зустрічі.

Вашингтон і Женева. Женева і Вашингтон. Між цими двома містами зараз фактично за три доби до саміту розділена увага світових політиків та ЗМІ. На берегах Женевського озера триває підготовка до зустрічі. Сюди з'їжджаються сотні журналістів. На Капітолійському пагорбі узгоджують позицію, меседжі та програму. Інтригують і натякають, щоб заздалегідь сформувати інформаційне тло.

При цьому зовні нічого наче й не змінилося. В аеропорту Женеви жодних ознак, що місто ось-ось прийме саміт: усе за розкладом. Вхід до готелю "Інтерконтиненталь", де має зупинитися Байден, відкритий для всіх; жодної охорони - окрім портьє. А навколо парку Ла-Гранж, де запланована зустріч, хіба металева огорожа з колючим дротом з'явилась.

У Вашингтоні ще тихіше. Президент у європейському турне, конгресмени в Округах чи на літніх канікулах. І лише в офісних будівлях, які оточують спорожнілий Білий дім, до ночі кипить робота - узгоджують останні деталі. Але яким є план?

Навіть знані експерти, дипломати та колишні урядовці, поки що не хочуть нічого наперед коментувати. Кажуть, "дочекаємося підсумків" - настільки багато невизначеності. І хіба що в Білому домі натякають: від цієї зустрічі не варто чекати якихось угод чи навіть конкретних домовленостей. Сказали, цитую - "Байден і Путін просто окреслять і розбіжності, і можливі точки дотику".

Перед вильотом до Європи американський президент пообіцяв - буде жорстким.

Чітко дам зрозуміти і Путіну, і Китаю, що Європа та США тримаються міцно.

Розшифровуючи це, в Білому домі не під запис кажуть - сподіваються, що події в Женеві покажуть, що у Штатів та ЄС - "єдиний фронт" протидії Росії. Радники порекомендували Байдену показати жорсткий підхід - аби всі побачили, наскільки його політика відрізняється від політики Трампа.

Саме тому заздалегідь визначили: Байден із Путіним навіть до журналістів не вийдуть. У кожного буде окрема пресконференція.

Але не факт, - кажуть у Женеві. А якщо раптом перемови зайдуть у глухий кут? На такий випадок за цим столом поставлять каву та закуски, якщо делегаціям треба буде взяти паузу й охолонути. А ось це - кімната, яку підготували для саміту.

Два червоних крісла для розмови віч-на-віч. Далі до Байдена та Путіна приєднаються найближчі члени команди - стільці саме для них. "Чому із нами ніхто не порадився?", - схвильовані союзники Штатів, президенти європейських країн! Адже свої плани Байден обговорив хіба з німкенею Ангелою Меркель та британцем Борисом Джонсоном.

Борис Джонсон, Прем'єр-міністр Великої Британії:

Гадаю, Джо Байден, коли побачить Путіна, дасть доволі жорсткі сигнали. І це те, що я повністю схвалюю.

Але Європа це не тільки Лондон і Берлін, скаржаться в тій самій Польщі. Де неймовірно ображені, що з Києвом американський лідер хоча б телефоном поговорив, а з ними ані позиції не узгодив, ані не заспокоїв.

Міхал Пашковський, експерт Інституту Центральної Європи (Польща):

Ентоні Блінкен, пообіцяв, що нічого не вирішуватимуть, що стосується Польщі, без врахування думки самої Польщі. Лише кілька тижнів минуло і до нас надходить інформація, що між США, Німеччиною та Росією конфіденційні переговори. А санкції проти "Північного потоку" послабили.

Саме тому у Варшаві - каже мій співрозмовник, із тривогою чекають на зустріч у Женеві. Оскільки від добудови газогону серйозно постраждає не лише Україна, а й Польща.

Міхал Пашковський, експерт Інституту Центральної Європи (Польща):

Нова американська адміністрація вважає загрозою Китай. І тому Америці потрібна "європейська команда" на їхньому боці, хороші відносини з Німеччиною та стабільність у відносинах із Росією.

І тут найважливіше - якого рівня поступки можливі. І що натомість. Меседжі неоднозначні. З одного боку, в інтерв'ю чиновників адміністрації Байдена звучать слова, за які Трампа преса просто рознесла б...

Джен Псакі, речниця Білого дому:

Він зустрічається з президентом Путіним не попри всі розбіжності між нами, а саме тому, що ці розбіжності існують. Хоч би які ворожі були відносини, ми хочемо знайти шлях уперед.

З іншого - Байден точно говоритиме з Путіним про Білорусь і Україну. І ця розмова вочевидь не буде простою та компліментарною.

Джо Байден, президент США:

Ми не шукаємо конфлікту з Росією, ми хочемо стабільних, передбачуваних відносин. Але я завжди чітко говорив: США рішуче та змістовно відповідатимуть, коли російський уряд займатиметься шкідливою діяльністю.

Один із найпопулярніших американських журналів - Time помістив на обкладинку свіжого номера фотографію Байдена в темних окулярах, у яких віддзеркалюється Путін. Видання теж гадає, чи будуть поступки і які. Але назвало головну статтю номера - "Впоратись із Путіним". Окресливши й завдання, яке зараз має Байден, і виклик, що перед ним стоїть.