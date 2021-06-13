50 центрів щеплення - по всій країні. Ще чверть мільйона доз. Цього тижня вакцинна кампанія в Україні перейшла у турборежим. Уже зробили більш як мільйон шістсот тисяч уколів.

Усім, хто завершив вакцинацію, лікарі видають свідоцтва. І тут перший сюрприз: свідоцтво, начебто, й міжнародне. От тільки за кордон із ним не поїдеш.

Чому Європа відмовляється пускати українців? А хто з країн таки проявляє гостинність? Анна Філь.

Квиток на свободу. Ковідний паспорт, як його отримати?

Ми видаємо пам'ятку, це не є довідка про щось.

Чи відкриють українські паспорти імунізації - європейські кордони?

В чужий монастир зі своїм положенням не входять.

Свобода від тривоги й закритих кордонів. Заради цього люди приходять на щеплення й готові стояти ось у таких чималих чергах. Ми біля Міжнародного виставкового центру в Києві. Тут вакцинують усіх охочих. Таких центрів по всій Україні цими вихідними працює 50.

Чергу люди займають із 7-ої ранку.

Маргарита, жителька Києва:

Я знаю что долго буду, поэтому я взяла с собой тормозок.

Приходять цілими родинами.

Ярослав, житель Києва:

- Та я от вакцинації далекий як от аптеки. - А чого ж ви тут? - Син записав, сказав вперьод.

"Жива черга" для тих, хто записувався через застосунок "Дія".

Юлія, жителька Києва:

Записывались через Дію, мы выбрали сегодня день специально для вакцинации.

Конкретний час для тих, хто став у чергу через електронний сервіс Хелсі. Він запрацював лише цього тижня. Щоправда, послуга поки що доступна лише для киян. Усі вільні місця на вихідні розібрали за добу.

Євген Донець, директор сервісу Helsi:

Це зручно, бо коли ти стоїш в живій черзі, ти не розумієш коли пройдеш, сервіс Хелсі дозволяє прийти на конкретний час.

Олена, жителька Києва:

Майже не чекала, записалася на тижні на найближчий вихідний.

Олександр, житель Києва:

Моя реєстрація зайняла буквально 2-3 хвилини і вакцинація ще пів хвилини, це було по попередньому запису.

Найбільше людей приходить на щеплення із самого ранку. Та вже опівдні в центрі вакцинації - малолюдно. Зробити укол запрошують нашого оператора. Він ще не вакцинувався, а в "Дії" став у чергу кілька місяців тому. Перевіряють документи - паспорт, код, вносять у базу, вимірюють температуру.

Сергій Дубінін, оператор:

Не боюсь не волнуюсь наборот я хотел бы уже быстрей это сделать чтобы и быть безпечным для окружающих, и самому по второму разу не заболеть, и второе конечно хочу получить сертификат после вакцинации, который мне позволит путешествовать за рубежом.

Щоб отримати так званий "ковідний сертифікат", треба вакцинуватися двічі. Та навіть у такому разі мобільна бригада, така як тут в МВЦ, вам його не видасть. І ось чому.

Альона - сімейна лікарка й алерголог у приватній клініці. З усім колективом вакцинувалася вже двічі. Повторну ін'єкцію зробили цього тижня.

Альона Матейчук, сімейний лікар, алерголог:

Перша вакцина у мене була "АстраЗенека" Ковішілд 5-го березня, друга доза була 9-го червня. Теж вакциною "АстраЗенека".

Але й після другої дози - лікарка "ковідного паспорту" не отримала. Їй видали лише звичайну довідку, в якій зазначено, що вона щепилась і яка жодних привілеїв не дає.

Альона Матейчук, сімейний лікар, алерголог:

Нас вакцинувала мобільна бригада, не мій сімейний лікар у якого я задекларована, тому вони не мають в наявності ось цих бланків, я повинна звернутися до свого сімейного лікаря.

Ось такий вигляд мають зараз офіційні українські документи про завершену вакцинацію. Вони називаються "міжнародне свідоцтво про вакцинацію". Щоправда, виїхати з ним за кордон буде складно.

Федір Лапій, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики:

Цей сертифікат сама форма є міжнародною вона заповнюється англійською і французькою мовами. Чи буде приймати його та сторона чи ні - ну тут залежить від багатьох моментів в першу чергу від тієї сторони.

Поки що українське свідоцтво про вакцинацію визнали лише Молдова й Угорщина. На черзі - Грузія й Туреччина. Греція, Болгарія, Хорватія й Іспанія - обіцяють приймати вакцинованих українських туристів. Утім, поки що невідомо, чи визнаватимуть українські свідоцтва про щеплення.

Зелене світло в Європу точно дасть "паспорт вакцинації". Як і в ЄС, в Україні його почнуть видавати з 1 липня. У ньому буде інформація не лише про щеплення, а й про тести на COVID-19 і підтвердження, що людина вже перехворіла. Головна відмінність від свідоцтва яке дають зараз - паспорт буде у вигляді QR коду. Його можна буде роздрукувати в сімейного лікаря. Або ж завантажити через "Дію".

Федір Лапій, член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики:

Показати QR код на кордоні якщо країна буде вимагати? це буде позбавляти вас від ПЛР тесту можливо чи від перебування в ізоляції.

Але є одне але. Зараз у Євросоюзі дозволяють щеплювати лише вакцинами "Пфайзер", "АстраЗенека" та "Модерна". "Коронавак" поки що офіційно не зареєстрований. А саме ним зараз активно щеплюють українців. Тож чи визнає ЄС український паспорт вакцинації з позначкою "Корановак" - невідомо. Та й чи готові самі європейці відкривати кордони?

Заради подорожей вишиковуються в черги на щеплення і європейці. Щоправда, в електронні. Записатися заздалегідь мають і ті, хто отримав офіційне запрошення, й охочі скористатися залишками. Я записана на наступну середу.

А мій колега Григорій Жигалов саме вакцинувався. Щеплення намагався зробити якомога швидше, реєструвався на всіх можливих ресурсах. Та в Бельгії навіть залишками вакцин щеплюють суворо за віковими групами.

Після вакцинації Григорію видали ось таку довідку.

Григорій Жигалов, журналіст:

Це єдине, що я отримав - ось такий малесенький листочок. І це - rendez-vous pour la duesieme dose, тобто запрошують на другу дозу.

І цього не достатньо для подорожей за кордон. Ба більше навіть усередині країни вакцинованих поки що від самоізоляції не звільняють.

Григорій Жигалов, журналіст:

Мій оператор зараз вакцинований, дві дози вже отримав, але не має значення, от ми зараз їдемо у відрядження, ми повертаємось з відрядження і ми маємо сидіти 10 днів на карантині.

Бельгійська влада пообіцяла не надавати нікому привілеїв, поки вакцини не стануть доступними для всіх. З наступного тижня запис на щеплення відкриють для останньої - наймолодшої групи. І вже після цього видаватимуть так звані "ковідні паспорти".

У низці європейських країн поки що видають лише внутрішні паспорти вакцинації. Але вже активно готуються до запровадження міжнародних посвідок. Наприклад, у Німеччині їх планують видавати навіть в аптеках.

Єнс Шпан, міністр охорони здоров'я Німеччини:

Усе відбуватиметься крок за кроком. Центри вакцинації, лікарські практики та аптеки братимуть участь, але не всі з них запрацюють сьогодні чи завтра.

Та якщо для жителів ЄС "ковідні паспорти", які офіційно називаються "Зелені цифрові сертифікати", гарантують можливість поїхати на відпочинок, то з українцями - не все так просто. Франція додатково вимагатиме негативний тест.

А от Німеччина, Данія, країни Балтії, Польща, Австрія - нелегальні поїздки з-за меж ЄС досі не дозволили. Ситуація може змінитися з 1 липня, коли планують відчинити двері для вакцинованих іноземців з ковідними паспортами. Та гарантій, що окремі країни не захочуть запровадити додаткові обмеження, немає.