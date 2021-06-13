В воскресенье, 13 июня, умер легендарный украинский хореограф и судья шоу "Танцы со звездами" Григорий Чапкис. Он ушел из жизни в возрасте 91 год после продолжительной болезни. Об этом сообщает "ТСН" со ссылкой на близкое окружение знаменитости.

Точная причина смерти не называется. Однако известно, что Чапкис длительное время болел.

Читайте также Умер известный украинский актер

Известный хореограф лежал в реанимации в Киевской городской клинической больнице. Это была уже третья госпитализация Чапкиса за последние месяцы. Впервые его госпитализировали с двусторонним воспалением легких 19 декабря. Хореограф сразу же сдал тест на коронавирус и спустя два дня получил отрицательный результат. На кануне Нового года его выписали. Второй раз Чапкиса госпитализировали 7 января.

Сын артиста Грег Чапкис тогда заявил, что его отец чувствует себя хорошо и осложнений нет. Сам же Чапкис-старший с поклонниками не общался и лишь опубликовал селфи из больницы. Позже он подчеркнул, что медики за ним хорошо ухаживали. Также Григорий Чапкис отмечал, что после госпитализации начал бояться смерти.

Что известно о Григории Чапкисе

Советский и украинский танцор и хореограф, лауреат трех международных конкурсов, народный артист Украины.

Профессиональная карьера Григория Чапкиса началась в 16-летнем возрасте. В феврале 1946 года его зачислили артистом балета в Государственный ансамбль песни и танца Украины под руководством Л. Д. Чернышевой.

За 26 лет работы в этом художественном коллективе он был задействован почти во всех его хореографических постановках, участвовал в 70 зарубежных гастрольных поездках. Этот период – один из ярчайших в жизни Чапкиса.

Также он был профессором кафедры хореографии Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко.

Был четырежды женат. Кто его новая супруга - артист не говорил. Известно лишь, что она моложе Григория на 51 год и является ровесницей его внучки - 39-летней Анны Саффрончик.

Третья жена - Алла Чапкис. Дочь (от первого брака) - Лилия Чапкис - хореограф в Италии. Сын (от второго брака) - Грег Чапкис.

Ранее мы писали о том, что умер известный актер, народный артист Украины Игорь Крикунов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.