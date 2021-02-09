Григорий Чапкис попал в больницу с пневмонией в середине декабря Источник: Facebook

90-летний украинский хореограф Григорий Чапкис вновь оказался на больничной койке. Об этом он рассказал изданию "Гордон".

Судья шоу "Танці з зірками" находится в реанимации Киевской городской клинической больницы №6.

Сегодня ночью "скорая" меня снова увезла в больницу. Я лежу в реанимации. Диагноз пока не установлен. Вроде как остаточные явления после воспаления легких. У меня сковало спину и ноги. Тяжело ходить и тяжело дышать.

Напомним, что Григорий Чапкис родился в Кишиневе 24 февраля 1930 года, а в 1944 году его семья переехала в Киев. После окончания Киевского института культуры, выступал в составе Академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского.

Также он работал хореографом в Театре имени Ивана Франко и замдиректора Театра драмы и комедии на Левом берегу. В 2007 году основал Школу танцев Чапкиса.

В сентябре 2020 года Чапкис женился в четвертый раз. Его избранницей стала 39-летняя собственница сети магазинов ювелирных украшений. У Чапкиса двое детей: дочь Лилия (1958) и сын Грег (1979). Также у него есть две внучки, два внука и правнучка.

Ранее сообщалось, что впервые Григорий Чапкис попал в больницу в середине декабря. Тогда он лечил двустороннюю пневмонию в Киевской городской больнице №12.