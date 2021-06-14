Американская компания Motorola начала продавать новый смартфон Moto G Stylus 5G, оснащенный стилусом. Цена нового гаджета - $399, сообщает пресс-служба компании.

Управлять 6,8-дюймовым экраном Full HD+ (2400х1080 точек) можно с помощью стилуса, который входит в комплектацию смартфона.

Moto G Stylus 5G оснащается чипом Snapdragon 480 с поддержкой связи 5G. Доступны версии с 4 Гб или 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб и 256 Гб встроенной. Новый гаджет поддерживает карты microSD объемом до 1 Тб.

Смартфон получил 16-Мп фронтальную камеру, а основная с технологией Quad Pixel включает в себя четыре объектива: главный на 48 Мп, широкоугольный на 8 Мп, макрообъектив Macro Vision на 5 Мп и ToF-сенсор на 2 Мп.

Аккумулятор 5000 мА·ч позволяет смартфону работать до двух дней без подзарядки.

Moto G Stylus 5G работает на операционной системе Android 11, имеет функцию голосового помощника.

​Напомним, что недавно Motorola представила второе поколение ​легендарной складной раскладушки Razr с двумя полнофункциональными экранами.