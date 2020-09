Американская компания Motorola анонсировала второе поколение ​легендарной складной раскладушки Razr с двумя полнофункциональными экранами.

В новом Motorola Razr будет поддержка 5G, более быстрый процессор Snapdragon 765G и улучшенный аккумулятор с технологией TurboPower, которая позволяет подзарядить устройство на несколько часов автономной работы всего за несколько минут. Оперативная память выросла с 6 ГБ до 8 ГБ, а внутренняя память увеличилась вдвое - до 256 ГБ.

Смартфон оснащен 6,2-дюймовым дисплеем, на внешней крышке находится 2,7-дюймовый OLED-дисплей Quick View, который позволяет быстро проверять входящие сообщения и совершать ряд других операций, не открывая устройство. Сканер отпечатка пальца располагается на задней панели смартфона.

В новом Motorola Razr 5G появятся селфи-камера на 20 Мп и основная камера с разрешением 48 МП - у первой версии были соответственно 5 Мп и 16 Мп. Камера с разрешением 48 МП поддерживает технологии OIS и Quad Pixel, позволяющие снимать более резкие и насыщенные фотографии с увеличенной в 4 раза чувствительностью при низком освещении.

Доступ к пакету приложений Google и чистая версия ОС Android позволяют пользоваться интерфейсом Google и ничем не загроможденными сервисами Android. Водоотталкивающее покрытие сохранит Razr защищенным внутри и снаружи во время дождя.

Устройство поступит в продажу осенью 2020 года по цене $1 399, что на $100 дешевле первой версии.

Minimal meets maximal with the new razr 5G. Iconic, flippable design meets 5G speed. And it's all packed in a phone that can fit in your pocket. pic.twitter.com/Ez3uAYA1LQ