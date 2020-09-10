Motorola представила новую раскладушку Razr (видео) [ Редактировать ]
Американская компания Motorola анонсировала второе поколение легендарной складной раскладушки Razr с двумя полнофункциональными экранами.
В новом Motorola Razr будет поддержка 5G, более быстрый процессор Snapdragon 765G и улучшенный аккумулятор с технологией TurboPower, которая позволяет подзарядить устройство на несколько часов автономной работы всего за несколько минут. Оперативная память выросла с 6 ГБ до 8 ГБ, а внутренняя память увеличилась вдвое - до 256 ГБ.
Смартфон оснащен 6,2-дюймовым дисплеем, на внешней крышке находится 2,7-дюймовый OLED-дисплей Quick View, который позволяет быстро проверять входящие сообщения и совершать ряд других операций, не открывая устройство. Сканер отпечатка пальца располагается на задней панели смартфона.
В новом Motorola Razr 5G появятся селфи-камера на 20 Мп и основная камера с разрешением 48 МП - у первой версии были соответственно 5 Мп и 16 Мп. Камера с разрешением 48 МП поддерживает технологии OIS и Quad Pixel, позволяющие снимать более резкие и насыщенные фотографии с увеличенной в 4 раза чувствительностью при низком освещении.
Доступ к пакету приложений Google и чистая версия ОС Android позволяют пользоваться интерфейсом Google и ничем не загроможденными сервисами Android. Водоотталкивающее покрытие сохранит Razr защищенным внутри и снаружи во время дождя.
Устройство поступит в продажу осенью 2020 года по цене $1 399, что на $100 дешевле первой версии.
Minimal meets maximal with the new razr 5G. Iconic, flippable design meets 5G speed. And it's all packed in a phone that can fit in your pocket. pic.twitter.com/Ez3uAYA1LQ— Motorola (@Moto) September 9, 2020
Ранее сообщалось, что компания Google представила смартфон Pixel 4A и пообещала к концу 2021 года выпустить телефон-раскладушку.
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