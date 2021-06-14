В Китае, в городе Шиянь, на территории центральной китайской провинции Хубэй на продуктовом рынке произошел взрыв. Жертвами стали 25 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию региона.

На месте продолжают работать полиция и спасатели.

В операции по ликвидации последствий ЧП приняли участие более 170 человек. Власти также задействовали 38 единиц техники.

Напомним, взрыв в городе Шиянь произошел 13 июня примерно в 06:30 по местному времени (01:30 по Киеву) в районе Чжанвань.

Ударная волна полностью разрушила здание рынка, а в находящихся поблизости домах выбило стекла. Причиной происшествия стала утечка газа. Изначально сообщалось о 12 погибших и 138 пострадавших.

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