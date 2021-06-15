США будут проверять все договоренности с Россией - Байден [ Редактировать ]
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Президент США Джо Байден заявил, что Штаты будут вначале проверять достигнутые договоренности с Россией. Только после проверки смогут им доверять.
Об этом Байден сказал во время пресс-конференции.
По его словам, это обязательное условие соглашения.
"Это не о доверии, это о соглашении. Когда вы подписываете договоры со своими противниками, вы не говорите: "Я доверяю тебе". Вы говорите: "Это то, чего я жду, и если вы нарушите соглашения, мы разорвем договоренности", - сказал Байден.
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