Про це йдеться в комюніке за підсумками саміту Альянсу

У НАТО стежитимуть за російсько-білоруськими військовими навчаннями "Захід-2021". Про це йдеться в комюніке за підсумками саміту Альянсу.

Там також закликали обидві країни діяти "передбачувано та прозоро" - з дотриманням усіх міжнародних прав. У НАТО наголосили - Кремль має бути відкритим щодо своїх неоголошених навчань і широкомасштабного переміщення військ.