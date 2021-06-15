НАТО стежитиме за російсько-білоруськими військовими навчаннями [ Редактировать ]
У НАТО стежитимуть за російсько-білоруськими військовими навчаннями "Захід-2021". Про це йдеться в комюніке за підсумками саміту Альянсу.
Там також закликали обидві країни діяти "передбачувано та прозоро" - з дотриманням усіх міжнародних прав. У НАТО наголосили - Кремль має бути відкритим щодо своїх неоголошених навчань і широкомасштабного переміщення військ.
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